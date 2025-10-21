MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chính thức ra mắt tính năng Nhận tiền qua số tài khoản là số điện thoại MoMo, là đơn vị trung gian thanh toán tiên phong kết nối và mở luồng nhận tiền trực tiếp từ hệ thống ngân hàng.

Phương thức mới giúp người Việt nhận tiền nhanh chóng, an toàn và tiện lợi

Từ nay, bên cạnh phương thức mã QR, người dùng MoMo có thể nhận tiền từ bất kỳ ngân hàng nào qua số tài khoản là số điện thoại, kể cả khi người gửi không sử dụng MoMo.

Theo đó, khi thực hiện giao dịch, người gửi chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng, chọn “MoMo” trong danh mục ngân hàng thụ hưởng, nhập số điện thoại MoMo của người nhận, và xác nhận giao dịch. Toàn bộ quá trình được xử lý qua hệ thống NAPAS, đảm bảo tốc độ giao dịch tức thời, nhanh chóng, và an toàn.

Tính năng này giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số cho hàng chục triệu người dùng. Chỉ với một điểm kết nối duy nhất là MoMo, người dùng có thể nhận tiền, chi tiêu, thanh toán hoặc đầu tư, thay vì phải chuyển đổi qua nhiều nền tảng khác nhau.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt trải nghiệm khách hàng, đây còn là bước tiến khẳng định năng lực công nghệ, vận hành và bảo mật của doanh nghiệp công nghệ tài chính tại Việt Nam. Việc MoMo được lựa chọn làm đối tác đầu tiên trong lộ trình triển khai chuẩn kết nối thể hiện niềm tin mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng và cơ quan quản lý đối với nền tảng này, nhờ khả năng xử lý hàng triệu giao dịch theo thời gian thực mỗi ngày, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ: “Việc triển khai chuẩn kết nối nhận tiền từ mọi ngân hàng là tổ chức thành viên của NAPAS là bước tiến vượt bậc của hạ tầng thanh toán Việt Nam. MoMo tự hào là đơn vị Trung gian Thanh toán tiên phong triển khai dịch vụ này theo tinh thần của khung pháp lý mới của Ngân hàng Nhà nước và theo định hướng thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi và an toàn”.

Hiện hơn 20 ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, VIB… đã hỗ trợ phương thức chuyển tiền này. Danh sách kết nối sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp người dùng ở cả thành thị lẫn nông thôn có thể duy trì số dư, linh hoạt chi tiêu và tận hưởng trải nghiệm tài chính liền mạch, thống nhất trên nền tảng MoMo.

KIM THANH