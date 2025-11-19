Việt Nam là trung tâm sản xuất TV quan trọng của Samsung toàn cầu

Từ những thế hệ TV đầu tiên đến dòng AI TV hiện đại, Samsung không ngừng thiết lập các chuẩn mực mới cho trải nghiệm giải trí tại gia, và Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất TV quan trọng của Samsung toàn cầu.

Trong hành trình 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Samsung liên tục dẫn dắt đổi mới trong ngành TV, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, giữ vững vị thế TV số 1 toàn cầu suốt 19 năm và số 1 tại Việt Nam suốt 11 năm liên tiếp.

Năm 1995, cùng thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN, Samsung đặt nền móng đầu tiên với nhà máy sản xuất TV tại Thủ Đức (TPHCM trước đây) với tổng vốn đầu tư 36,5 triệu USD. Chiếc TV CRT đầu tiên ra đời tại Việt Nam đã mở ra hành trình chinh phục người tiêu dùng trong nước và trở thành điểm khởi đầu cho quá trình phát triển kéo dài ba thập kỷ.

Từ dấu mốc này, Samsung nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và từng bước trở thành thương hiệu TV được yêu thích tại Việt Nam. Đến năm 2013, Samsung giữ vững ngôi vương TV số 1 tại Việt Nam, vị thế được duy trì liên tục 11 năm qua - đồng thời tiếp tục dẫn đầu thị trường TV toàn cầu suốt 19 năm liên tiếp.

Năm 2006, Samsung tạo dấu ấn với TV LCD Bordeaux, dòng sản phẩm mang thiết kế lấy cảm hứng từ ly pha lê sang trọng. Bordeaux không chỉ mở ra xu hướng TV mỏng, tinh tế mà còn giúp TV trở thành một phần của nội thất hiện đại. Thành công này đã định hình diện mạo mới của ngành TV tại Việt Nam và nhiều quốc gia.

Tiếp đó, hãng đón đầu nhu cầu giải trí kết nối khi ra mắt TV LED thông minh, lần đầu tiên mang Internet, ứng dụng và streaming lên màn hình lớn, mở ra kỷ nguyên giải trí thông minh cho hàng triệu gia đình Việt. Chuỗi đổi mới từ thiết kế đến công nghệ này tạo nền tảng để Samsung bước vào thập niên TV thông minh với những bước tiến vượt bậc ở giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC). Từ năm 2015, với sự vận hành của Tổ hợp Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) tại Khu Công nghệ cao TPHCM, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất TV quan trọng của Samsung toàn cầu. Mỗi năm, hàng triệu sản phẩm TV được xuất khẩu từ Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của chuỗi cung ứng điện tử thế giới. Trong giai đoạn 2016 - 2018, SEHC là tổ hợp sản xuất TV và thiết bị điện tử gia đình lớn thứ hai của Samsung trên toàn cầu, chỉ sau Mexico. TV cũng là sản phẩm đầu tiên Samsung sản xuất tại Việt Nam và đến nay vẫn là một trong những ngành hàng chiến lược.

Thập niên 2010 đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ hiển thị. Samsung liên tục dẫn đầu các chuẩn mực mới với: TV UHD 4K, phổ cập chuẩn phân giải sắc nét; TV QLED (2018) với công nghệ chấm lượng tử cho màu sắc rực rỡ, độ bền vượt trội; TV QLED 8K (2019) mở ra chuẩn siêu phân giải; TV Neo QLED Mini LED (2021) ứng dụng công nghệ Quantum Mini LED độc quyền, tối ưu khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác; TV OLED (2023) vượt chuẩn độ tương phản và độ sâu hình ảnh

Song song với cải tiến công nghệ, Samsung duy trì chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 1,8 tỷ USD tại Bắc Ninh để mở rộng sản xuất màn hình và linh kiện điện tử, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 23,2 tỷ USD và củng cố vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên AI, Samsung tiếp tục giữ vai trò tiên phong khi là một trong những hãng đầu tiên thương mại hóa AI TV trên quy mô lớn. Từ năm 2024, các dòng Neo QLED và OLED thế hệ mới được trang bị bộ xử lý AI có khả năng phân tích hình ảnh, âm thanh theo thời gian thực, tối ưu theo nội dung và môi trường xem.

Năm 2025, Samsung tiến thêm một bước với Vision AI – công nghệ cho phép điều khiển bằng cử chỉ, tạo hình nền bằng AI, quản lý nhà thông minh và tăng cường bảo mật thông qua Samsung Knox.

Kết hợp cùng hệ sinh thái SmartThings, Samsung hướng đến tầm nhìn “AI for All”, đưa TV trở thành trung tâm kết nối và điều khiển thông minh của ngôi nhà hiện đại. Những đổi mới này không chỉ nâng cấp cách người dùng tương tác với TV, mà còn định hình vai trò của TV Samsung như trung tâm điều khiển thông minh trong kỷ nguyên sống AI.

BÌNH LÂM