FPT được vinh danh tại ASOCIO Digital Summit 2025

Tập đoàn FPT nhận giải thưởng

Theo đó, Tập đoàn nhận Giải thưởng Global Business Service Award tôn vinh những thành tựu nổi bật trong cung cấp dịch vụ công nghệ toàn cầu. Công ty thành viên trong lĩnh vực AI, Cloud thuộc Tập đoàn FPT được trao Giải thưởng AI Service Provider Award, ghi nhận năng lực phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) “Make in Vietnam”.

Giải thưởng ASOCIO Awards là danh hiệu uy tín hàng đầu khu vực. Năm nay, với việc FPT là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt hai hạng mục giải thưởng lớn, Việt Nam một lần nữa được khẳng định là trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới nổi của khu vực, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Đây là lần thứ tư FPT được vinh danh tại ASOCIO Awards. Trước đó, Tập đoàn từng nhận các giải thưởng ICT Company Award (2019), Digital Transformation Award (2021) và Outstanding ICT Company Award (2023), khẳng định chuỗi thành tích liên tiếp của FPT trong việc đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Cùng với FPT, Việt Nam có tổng cộng 10 doanh nghiệp được trao giải ASOCIO Awards 2025. Mỗi hạng mục chỉ có một đại diện duy nhất của mỗi quốc gia, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Năm nay tại ASOCIO Award 2025, lần đầu tiên hạng mục AI Service Provider được tổ chức và FPT cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ quốc tế để chiến thắng giải thưởng này với nền tảng FPT AI.

Ông Stan Singh Jit, Chủ tịch ASOCIO khẳng định: “FPT là hình mẫu tiêu biểu của một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong khu vực. Những đóng góp nổi bật của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nổi bật tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Giải thưởng Global Business Service Award ghi nhận năng lực tư vấn, cung cấp, triển khai dịch vụ công nghệ trên phạm vi toàn cầu của FPT, thể hiện qua sự hiện diện tại 30 quốc gia, là đối tác công nghệ của những tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi hàng đầu trên toàn cầu như: Airbus, Chelsea, Nvidia, Honda, E.ON, Siemens, HSBC, Cox Automotive…

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định, ASOCIO Awards không chỉ là niềm tự hào của FPT mà còn là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam có thể chinh phục sân chơi toàn cầu. FPT sẽ không ngừng nỗ lực để đưa vị thế Việt Nam lên vị trí cao hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm trước – tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

KIM THANH