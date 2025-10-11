Đến P.H.E. Show 2025 trải nghiệm kỷ nguyên giải trí tương lai

Triển lãm P.H.E Show 2025 quy tụ những hệ thống home cinema cao cấp và ấn tượng nhất cùng các giải pháp sống thông minh, đa dạng những thiết bị giải trí cá nhân cũng như những phòng nghe dành cho người yêu nhạc.

Một góc trưng bày của P.H.E. Show 2025

P.H.E. Show 2025 diễn ra hai ngày 11 và 12-10 tại khách sạn Saigon Prince, (phường Sài Gòn, TPHCM), là nơi hội tụ của hàng trăm thương hiệu công nghệ nghe nhìn, home cinema, giải pháp nhà thông minh và giải trí cá nhân, mang đến một bức tranh toàn cảnh sống động về các xu hướng giải trí hiện đại.

Với sự tham gia của hơn 30 nhà phân phối uy tín trong nước và quốc tế, P.H.E. Show 2025 quy tụ những thương hiệu xếp đầu thế giới như JBL, JBL Synthesis, Mark Levinson, Sennheiser, KEF, Lyngdorf Audio, Acoustic Energy, Ascendo, Bowers & Wilkins, Anthem, Pioneer DJ...

Điểm đặc biệt của P.H.E Show năm nay chính là sự gắn kết và truyền cảm hứng, nơi các kiến trúc sư, chuyên gia, cộng đồng yêu công nghệ có thể cùng nhau trải nghiệm, học hỏi và kết nối.

P.H.E. Show 2025 gây ấn tượng mạnh mẽ với những hệ thống giải trí tham chiếu: Phúc Giang PGI có không gian trưng bày lên đến 300m², lớn nhất P.H.E Show 2025. Đơn vị sở hữu những thương hiệu hàng đầu thế giới như JBL, Sennheiser, ONKYO, Bowers & Wilkins và Alpha Works sẽ mang đến cho khách tham quan một không gian trải nghiệm đặc biệt mang chủ đề “ON REAL LIFE”.

Thanh Tùng Audio trình diễn hệ thống giải trí ultra luxury cinema với tổng công suất kinh ngạc lên đến hơn 20.800W RMS, kết hợp các thiết bị home cinema đầu bảng đến từ JBL Synthesis và Mark Levinson. Về phần hình ảnh, Thanh Tùng Audio cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng hình ảnh home cinema, phòng trải nghiệm năm nay có phần “nhìn” là sự phối hợp của bộ ba gồm nguồn phát phim Kaleidescape, thiết bị giải mã hình ảnh MadVR Envy Extreme và máy chiếu JVC NZ8.

SSQ Audio ra mắt phòng phim ấn tượng với hệ thống loa Ascendo Beryllium và đặc biệt là mẫu loa siêu trầm "khổng lồ" The 28 Sub Squared Pro Passive. Phòng cinema sử dụng máy chiếu 8K và hệ thống điều khiển "một nút bấm" hiện đại.

Còn Cinemagica sẽ là một điểm nhấn đặc biệt với sự xuất hiện của huyền thoại âm thanh Peter Lyngdorf (nhà sáng lập Lyngdorf Audio), người sẽ trực tiếp giao lưu cùng cộng đồng audiophile Việt Nam. Hay Phúc Thanh Audio cũng lần đầu tiên xuất hiện tại P.H.E Show với các giải pháp âm thanh giải trí gia đình xem phim thương hiệu Party House cùng Âm thanh chuyên nghiệp thương hiệu Studio Master đình đám đến từ Anh Quốc….

P.H.E. Show 2025 không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm mà còn là một diễn đàn kiến thức chuyên sâu. Các buổi workshop về tầm quan trọng của hệ thống tiêu tán âm và giải pháp điều hòa không tiếng ồn cho phòng giải trí… hứa hẹn cung cấp nhiều thông tin giá trị cho kiến trúc sư và người dùng cuối…

KIM THANH