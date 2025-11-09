Vertu được chọn lựa không chỉ vì sự độc đáo mà còn vì tính bảo mật

Ở thị trường hàng xa xỉ, không ít người hướng đến những món quà bền vững, đáng tin và mang ý nghĩa cá nhân của người được tặng. Và, điện thoại Vertu là một sự chọn lựa.

Điện thoại Vertu là một sự chọn lựa trong thế giới quà tặng xa xỉ

Theo chia sẻ từ các showroom hàng xa xỉ, mùa quà tặng cuối năm 2025 ghi nhận lượng khách hàng tìm kiếm những sản phẩm “có câu chuyện” tăng mạnh, trong đó nổi bật là các dòng điện thoại Vertu, biểu tượng cho sự kết hợp giữa công nghệ, thủ công và giá trị cá nhân hóa.

Đại diện Vertu Việt Nam, đơn vị phân phối và bán lẻ Vertu chính hãng duy nhất tại Việt Nam chia sẻ: “Thị trường quà tặng cao cấp cuối năm đang rất sôi động, nhưng điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là người mua ngày càng kỹ tính hơn. Họ quan tâm đến giấy chứng nhận nguồn gốc, chế tác thủ công và đặc biệt là dịch vụ hậu mãi. Những yếu tố đó mới thể hiện được sự trân trọng và uy tín trong món quà”.

Trong số những lựa chọn được giới thượng lưu ưu tiên, Vertu Agent Q, mẫu smartphone mới ra mắt từ Anh quốc đang được xem là món quà biểu tượng của “sự tin cậy.

Không chỉ bởi thiết kế tinh xảo với khung thép chịu lực 150kg, hơn 320 linh kiện lắp ráp thủ công hay lớp da định hình liền mạch 180°, mà còn vì nền tảng bảo mật và trí tuệ nhân tạo được xem là tiên tiến nhất của Vertu hiện nay.

Trên thiết bị này, hệ thống AIGS Concierge kết hợp giữa AI và con người hoạt động 24/7, cho phép người dùng “nói ý định - máy tự thực hiện”, biến điện thoại thành trợ lý riêng đúng nghĩa. Ví dụ như khi ra lệnh: “Đặt chuyến công tác Tokyo giống lần trước, nhưng thêm bàn tại Nihonryori Ryugin”.

Sự kết hợp này giúp Agent Q trở thành món quà công nghệ, mang biểu tượng của phong cách sống tinh tế và an toàn.

Với những người chuộng trải nghiệm an toàn và thời trang, Metavertu 2 Max và Quantum Flip được ưa chuộng nhờ hiệu năng mạnh, độ bảo mật cao cùng khả năng tùy chỉnh theo gu thẩm mỹ cá nhân. Đây cũng là hai mẫu quà tặng lý tưởng dành cho doanh nhân, nơi sự tinh tế nằm ở từng chi tiết da, kim loại và độ hoàn thiện.

Ở một thái cực khác, Signature V 4G vẫn là món quà mang giá trị biểu tượng, là lựa chọn cho những người yêu phong cách cổ điển nhưng cần công nghệ hiện đại. Dòng máy này lưu giữ cảm xúc “huyền thoại Vertu” trong phiên bản mới tương thích 4G, được nhiều khách hàng chọn để tri ân đối tác lớn, người thân hay chính mình sau một năm thành công.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, Vertu toàn cầu chỉ ủy quyền phân phối chính thức cho Vertu Việt Nam - đơn vị duy nhất được cấp chứng nhận xuất xưởng, bảo hành toàn cầu và hậu mãi chính hãng. Tại đây, khách hàng có thể kiểm tra số IMEI, xác minh chứng chỉ nguồn gốc và trải nghiệm quy trình bàn giao tiêu chuẩn Vertu, từ chế tác đến dịch vụ trọn đời.

BÌNH LÂM