Viettel Telecom hòa quyện mạng 5G cùng Y-FEST 2025

Viettel Telecom với sức mạnh công nghệ 5G và sự đồng hành của dàn nghệ sĩ tại sân khấu Y-FEST 2025 diễn ra vào tối 2-11 vừa qua, đã “chiêu đãi” một đêm nhạc vượt đỉnh cảm xúc cho khán giả có mặt tại TPHCM và Hà Nội.

Sân khấu công nghệ hiện đại, dùng âm nhạc để kể câu chuyện của cảm xúc tại sự kiện Y-FEST 2025

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Tổng Công ty Viễn thông Viettel, chuỗi sự kiện Y-Fest 2025 tiếp tục bùng nổ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Sự kiện đồng thời được truyền trực tiếp tới sân khấu đặt tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Nhà hát Lớn, Hà Nội qua hình thức cầu truyền hình.

Đêm diễn đã đem tới không gian âm nhạc và công nghệ đỉnh cao, đặc biệt tôn vinh tinh thần kết nối và sẻ chia đúng như thông điệp SYNC OF HEART- Hòa nhịp thấu cảm của Y-Fest năm nay. Gần 100.000 khán giả xem trực tuyến qua các nền tảng số và theo dõi trực tiếp tại sự kiện là những kỷ lục mới mà Y-Fest 2025 tiếp tục lập nên.

Tại sân khấu chính của Y-Fest 2025 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hơn 30.000 khán giả đã có mặt tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất, tràn cảm xúc với âm nhạc qua những màn trình diễn của dàn nghệ sỹ như: SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic,… Đặc biệt, không thể thiếu đi cái tên đã trở thành bảo chứng cho sự bùng nổ - Sơn Tùng M-TP.

Thông qua công nghệ 5G không độ trễ, thời gian thực của Viettel, khán giả hai miền như được “đồng bộ” cảm xúc một cách tức thời. Không chỉ kết nối về không gian biểu diễn, 5G Viettel đã truyền tải màn song ca đặc biệt giữa Ca sĩ Anh Tú (đầu cầu Hà Nội) với ca sĩ LyLy (đầu cầu TPHCM), những tình huống khán giả và MC ở 2 đầu cầu giao lưu trên sân khấu cũng được kết nối mượt mà…

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Viettel hân hạnh là cầu nối để công nghệ, âm nhạc và trái tim Việt Nam hoà cùng một nhịp. Viettel Telecom cam kết tiếp tục kiến tạo hạ tầng và công nghệ số để niềm tự hào Việt Nam được nối dài mỗi ngày”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel cùng các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại sự kiện đã cùng nhau đăng ký tham gia kỷ lục hòa ca. Với mỗi 1 lượt đăng ký thành công, Viettel sẽ thay mặt khán giả gửi tặng 10.000 đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Kết thúc đêm diễn, Y-Fest 2025 đã nhận được 48,889 lượt xác nhận tham gia lập kỷ lục. Với số lượt xác nhận này, Viettel đã đồng hành cùng khán giả gửi tặng 500 triệu đồng tới đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai.

KIM THANH