Logitech nhận giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng”

Đại diện Logitech và những người làm nội dung cho các sản phẩm của hãng này nhận giải thưởng

Giải thưởng là một sự ghi nhận hành trình Logitech kết nối công nghệ với cảm xúc của người dùng tại thị trường Việt Nam, cũng như các đóng góp về đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực cho nhu cầu người dùng và xã hội. Đồng thời, giải thưởng cũng ghi nhận những đóng góp của Logitech trong việc truyền cảm hứng về các giải pháp cá nhân hóa thiết bị làm việc, gia tăng hiệu quả và sáng tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tinh thần và làm việc khoa học, cùng các hoạt động kết nối cộng đồng.

Trong năm 2024, Logitech đã tổ chức hàng loạt sự kiện truyền cảm hứng thông qua công nghệ gắn liền với phong cách sống tạo nên nét độc đáo riêng theo sở thích của mỗi người dùng. Chiến dịch ra mắt sản phẩm POP Icon Keys vào tháng 10-2024 đánh dấu mốc quan trọng bởi sự kết hợp giữa công nghệ cá tính và thời trang, được khắc họa rõ nét khi Logitech hợp tác cùng Clinique – thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của tập đoàn Estée Lauder - đã tạo nên trải nghiệm độc đáo, phản ánh cá tính người dùng và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trẻ, đặc biệt là khách hàng nữ.

Bên cạnh đó, Logitech còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội. Điển hình là chuỗi hoạt động cộng đồng “Friday Wellness” nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và thể chất. Đây cũng là triết lý thiết kế xuyên suốt trong các sản phẩm công thái học của Logitech, tập trung vào sự thoải mái và giảm thiểu các triệu chứng đau mỏi cổ vai gáy của người dùng máy tính thời gian dài.

Vừa qua, sự kiện Logitech G Play đã là một ngày hội của cộng đồng game thủ với sự hưởng ứng từ các đối tác truyền thông và các đơn vị bán lẻ; và gần đây nhất, sự kiện ra mắt chuột MX Master 4 với sự tham gia của bốn nhân vật “masters” trong lĩnh vực sáng tạo nội dung… Các hoạt động liên tục ghi nhận sự ra mắt các sản phẩm đột phá và sự năng động của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc Thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam – Logitech, cho biết: “Đối với Logitech, giải thưởng là kết quả của sự kiên trì với hành trình dài từ ra mắt các sản phẩm mang tính cá nhân hóa cao đến các chiến dịch truyền thông hướng về sức khỏe và cảm xúc người dùng. Người dùng là trung tâm trong triết lý phát triển sản phẩm của Logitech. Chính vì thế, người dùng không chỉ là người tiêu dùng sản phẩm, mà còn là chủ thể cảm xúc, cần được lắng nghe, cần được truyền cảm hứng và chăm sóc toàn diện”.

KIM THANH