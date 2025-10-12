Thoải mái cùng S25 FE qua những khung hình

Mang theo chiếc Galaxy S25 FE với “tâm thế” thoải mái nhất để có những bức hình... tự nhiên nhất

Hình ảnh trên Galaxy S25 FE luôn sống động với bầu trời xanh, những cánh diều đầy màu sắc

Samsung Galaxy S25 FE sở hữu kích thước 161.3 x 76.6 x 7.4mm và nặng 190 gram, nó mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, không quá cồng kềnh dù màn hình lớn 6.7 inch. Điều này càng thuận lợi cho người thích chụp hình…

Hôm ấy, người chụp đã đứng trên bãi biển, mọi thứ trở nên sống động. Từ trái tim gỗ lung linh trong gió, cánh diều trước biển và xa xa là những cuộn mây thanh bình...

Trên Galaxy S25 FE, cụm camera được thiết kế theo kiểu "floating camera" với ba ống kính sắp xếp dọc, lồi nhẹ nhưng tinh tế… và cũng khá quen thuộc, tạo sự tối giản, trẻ trung và từ cảm hứng này, người dùng cũng hòa theo để chụp những bức hình tự nhiên nhất.

Không nhìn ra xa, ngay trước mắt: Nhiều đứa trẻ yên bình vui chơi trước bãi biển, đứa thì nghịch cát, đứa tìm những sinh vật biển vùi trong cát...

Galaxy S25 FE được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch, độ phân giải FHD+ (1080 x 2340), tần số quét 120 Hz và hỗ trợ Vision Booster cho độ sáng cao và cùng với Vision Booster đủ để sử dụng thoải mái ngoài trời. Tần số quét 120 Hz là điểm cộng… Với các thông số này, nó đã cho người chụp thoải mái xem lại những bức hình ở trong bất cứ điều kiện ánh sáng nào.

Dầu chụp một cô gái hay chụp một thứ gì đó theo chế độ chụp chân dung, hình ảnh từ chiếc Galaxy S25 FE vẫn mang đến độ sắc nét cần thiết của đối tượng được chụp và những khung cảnh xung quanh được xoá một cách tự nhiên... nhưng không kém phần sống động.

Với vi xử lý Exynos 2400 (tiến trình 4 nm), CPU 10 nhân (1+3+4+2), RAM 8 GB đã kiểm soát nhiệt tốt hơn trên thiết bị. Điều này mang đến sự thoải mái khi chụp hình, không bị giật, lắc…. và nóng.

Một ngày chụp hình nhưng trên chiếc Galaxy S25 FE vẫn dư khá nhiều pin. Viên pin 4.900 mAh của Galaxy S25 FE cho thời lượng sử dụng ấn tượng, cùng sạc nhanh 45 W cho phép sạc từ 0-65% trong 30 phút và đầy pin trong khoảng 1 giờ, nhanh hơn so với S24 FE là điểm cộng của sản phẩm này.

Với những bức hình đã chụp, người dùng đã khá hài lòng khi sử dụng camera mặc định của của chiếc di động này. Nếu có dịp, sẽ tiếp tục khai thác sâu tính năng ProVisual Engine với AI, tính năng Nightography... trong hình ảnh của Samsung.

BÌNH LÂM