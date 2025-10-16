Khách hàng có thể kích hoạt eSIM VinaPhone tại nhà

Chỉ với vài thao tác trên môi trường số, khách hàng có thể hòa mạng mới thuê bao di động VinaPhone sử dụng eSIM một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi ngay tại nhà mà không cần ra cửa hàng của nhà mạng này.

Người dùng dễ dàng chuyển từ SIM vật lý qua eSIM ngay trên thiết bị di động của mình.

eSIM (embedded SIM) là loại SIM điện tử được tích hợp sẵn trong thiết bị di động như smartphone, tablet hoặc đồng hồ thông minh, thay thế cho SIM vật lý truyền thống.

Người dùng chỉ cần quét mã QR để kích hoạt – không còn thao tác tháo lắp, không lo thất lạc SIM. Với eSIM, khách hàng có thể sử dụng nhiều số thuê bao trên cùng một thiết bị, linh hoạt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đây là giải pháp lý tưởng cho người dùng hiện đại yêu thích sự tiện lợi và công nghệ tiên tiến.

Giờ đây, khách hàng VinaPhone hoàn toàn có thể đăng ký và kích hoạt eSIM ngay tại nhà mà không cần đến điểm giao dịch. Không chỉ dễ dàng thực hiện qua website, khách hàng còn có thể thực hiện đổi SIM vật lý sang eSIM trực tiếp trên ứng dụng MyVNPT.

Quy trình thực hiện rất đơn giản: khách hàng truy cập website https://esim.vnpt.vn, chọn mục “MUA eSIM”, đăng ký thông tin thuê bao, thanh toán trực tuyến và quét mã QR để kích hoạt. Hoặc khách hàng mở ứng dụng MyVNPT, chọn mục “Thuê bao di động” → “Công cụ hỗ trợ” → “Đăng ký eSIM” → “Đổi SIM vật lý sang eSIM” và làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ di động như gọi, nhắn tin, truy cập data 4G/5G mà không cần SIM vật lý.

Đây là tính năng mới giúp người dùng chủ động chuyển đổi eSIM chỉ trong vài phút. Toàn bộ quy trình từ xác thực thông tin, thanh toán đến cài đặt eSIM đều được thực hiện hoàn toàn online – nhanh chóng, an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Không chỉ mang lại sự tiện lợi trong quá trình hòa mạng, eSIM VinaPhone còn cho phép người dùng sử dụng song song hai số thuê bao trên cùng một thiết bị (một SIM vật lý, một eSIM), đồng thời mở rộng khả năng kết nối với thiết bị đeo thông minh, IoT, M2M và roaming quốc tế.

Để trải nghiệm eSIM VinaPhone và tìm hiểu chi tiết cách đăng ký, khách hàng truy cập https://esim.vnpt.vn, hoặc tải ứng dụng MyVNPT (https://my.vnpt.com.vn/app) để đổi eSIM trực tiếp trên điện thoại. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 18001091 để được hỗ trợ.

BÌNH LÂM