Trang bị kiến thức số cho người lớn tuổi

Công ty TNHH Công dân số bạc đã tổ chức ngày hội “Gen bạc – Bắt sóng thời đại” với sự tham dự của hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn thành phố, là sự kiện nhằm hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

Đông đảo người cao tuổi tham gia nâng cao kiến thức số

Chương trình thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia, mang đến không gian học tập, trải nghiệm công nghệ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ.

Tại đây, người cao tuổi được tiếp cận hàng loạt hoạt động gần gũi, thiết thực như: lớp học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trạm game kỹ năng số, triển lãm ảnh số, khu tư vấn sức khỏe và an toàn mạng. Các nội dung đều được giảng viên và tình nguyện viên trẻ trực tiếp hướng dẫn, giúp người lớn tuổi tự tin tra cứu thông tin, sử dụng thiết bị thông minh, tạo nội dung số.

Các diễn giả nói về về công nghệ số tại chương trình

Theo bà Phan Bảo Thy, Giám đốc Công ty TNHH Công dân số bạc, các thống kê cho thấy người từ 55 tuổi trở lên chiếm gần 20% người dùng internet tại Việt Nam (2023), nhưng so với tổng số 16 triệu người cao tuổi (tính đến 2024), khả năng sử dụng thành thạo smartphone và dịch vụ số vẫn còn khiêm tốn…

So với các nước khác trên thế giới, Việt Nam vẫn ở mức thấp, nhất là về mức độ thành thạo và tính đa dạng trong sử dụng dịch vụ số. Người cao tuổi Việt Nam chủ yếu dùng Internet để liên lạc, trong khi tại các quốc gia phát triển, họ đã mở rộng sang lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông và giải trí trực tuyến.

Sự kiện này kỳ vọng người lớn tuổi, hay còn gọi là "Gen Bạc" dần thích nghi với công nghệ mới, không còn là người đi sau trong thời đại số, người cao tuổi ngày nay đang chứng minh họ có thể làm chủ công nghệ, kết nối cộng đồng… Từ đó, đẩy mạnh chuyển đổi và hỗ trợ thế hệ bạc đến gần hơn với các dịch vụ công, chuyển đổi số trong y tế và giữ được sự an toàn trong môi trường số.

THANH HUY