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Chiều 12-6: Giá vàng tăng vọt, nới rộng chênh lệch với giá thế giới

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều 12-6 tiếp tục tăng mạnh, nới rộng chênh lệch với giá vàng thế giới lên khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ, Công ty SJC tiếp tục điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán so với buổi sáng. Qua đó, giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 9 triệu đồng/lượng chiều mua và 7 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC thêm 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. Tính chung so với chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này đã tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC cũng được điều chỉnh tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. So với chiều qua, giá vàng nhẫn 9999 đã tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 9 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.224,8 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với sáng nay.

Mức giá này sau quy đổi tương đương khoảng 134,4 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10,9-11 triệu đồng/lượng, trong khi vào sáng nay mức chênh lệch chỉ ở khoảng 7,9-8,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào ngày 10-6, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,3-4,7 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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