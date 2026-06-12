Chiều 12-6: Giá vàng tăng vọt, nới rộng chênh lệch với giá thế giới

Vào khoảng 16 giờ, Công ty SJC tiếp tục điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán so với buổi sáng. Qua đó, giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 9 triệu đồng/lượng chiều mua và 7 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC thêm 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. Tính chung so với chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này đã tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC cũng được điều chỉnh tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. So với chiều qua, giá vàng nhẫn 9999 đã tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 9 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.224,8 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với sáng nay.

Mức giá này sau quy đổi tương đương khoảng 134,4 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10,9-11 triệu đồng/lượng, trong khi vào sáng nay mức chênh lệch chỉ ở khoảng 7,9-8,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào ngày 10-6, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,3-4,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN