Sáng 12-6, giá vàng tăng 3 - 4,5 triệu đồng/lượng

Người dân mua vàng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 141,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Do thị trường biến động mạnh nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán được các doanh nghiệp giữ ở mức cao, lên gần 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 12-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.193,9 USD/ounce, giảm hơn 18 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 11-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,9-8,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN