Kinh tế

Thị trường

Sáng 12-6, giá vàng tăng 3 - 4,5 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng 12-6 tăng vọt trở lại.

Người dân mua vàng
Người dân mua vàng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 141,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Do thị trường biến động mạnh nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán được các doanh nghiệp giữ ở mức cao, lên gần 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 12-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.193,9 USD/ounce, giảm hơn 18 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 11-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,9-8,9 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Báo giá FedWatch Tool Vàng miếng SJC Kevin Warsh Kitco Giá vàng CME

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn