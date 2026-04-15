Chiều 15-4, giá vàng hạ nhiệt

Sau khi tăng mạnh vào đầu giờ sáng, giá vàng trong nước chiều nay, 15-4, đã thu hẹp đà tăng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco lúc 15 giờ 40 phút ngày 15-4 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.808,4 USD/ounce, giảm 38 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 152,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20,3-20,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

