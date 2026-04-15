Sáng 15-4, giá vàng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 15-4 đã vượt 175 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới tăng mạnh.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 175,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 172,7 triệu đồng/lượng mua vào và 175,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, lúc 8 giờ 45 phút ngày 15-4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.842,7 USD/ounce, đi ngang so với giá chốt phiên tại New York đêm 14-4, sau khi tăng gần 100 USD/ounce ở phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21,2 - 21,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

