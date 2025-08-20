Chiều nay, 20-8: Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, chậm nhất vào 17 giờ ngày 30-8.

Chiều nay, 20-8, sau lần lọc ảo cuối cùng của Bộ GD-ĐT, các trường đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn từ chiều nay, 20-8

Theo kế hoạch, từ ngày 17-8 đến 20-8, Bộ GD-ĐT triển khai quy trình lọc ảo toàn quốc xét tuyển đại học với 6 vòng lọc ảo liên tiếp. Đây là quy trình quan trọng nhằm xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

Tính đến hết 19-8, các trường đại học đã thực hiện xong lần lọc ảo thứ 5 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT.

Trong ngày 20-8, lần lọc ảo thứ 6 - là lần cuối cùng theo kế hoạch - đến 17 giờ, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo; đồng thời giúp các trường đại học xác định điểm chuẩn, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo để thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Ngoài hệ thống lọc ảo quốc gia do Bộ GD-ĐT vận hành, có 2 nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì và nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, vào 17 giờ 30 phút sẽ tổng kết, bàn giao kết quả xét tuyển cho nhóm 65 trường đại học ở phía Bắc. Ngay sau đó, trường công bố điểm chuẩn.

Hàng loạt trường khác cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày 20-8 như Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Điện lực…

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, chậm nhất vào 17 giờ ngày 30-8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học.

Từ ngày 1-9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 115.000 em so với năm ngoái, một phần nhờ có thêm thí sinh từ các trường cao đẳng nghề nghiệp. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Một số trường ghi nhận tăng gấp đôi số thí sinh đăng ký nguyện vọng so với năm trước như Trường Đại học Công thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội…

