Chiều tối 4-1, nhiều tuyến đường cửa ngõ miền Tây bị ùn ứ

Ngày 4-1, kết thúc đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ học tập, làm việc đông khiến giao thông nhiều tuyến đường ở cửa ngõ miền Tây bị ùn ứ.

Lượng xe đổ về hướng TPHCM ngày càng đông

Ghi nhận của PV Báo SGGP trong chiều 4-1, phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc Cần Thơ – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Trung Lương, Trung Lương – TPHCM rất đông. Càng về tối, lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc nói trên hướng về TPHCM càng tăng cao. Lúc 17 giờ cùng ngày, hàng trăm ô tô du lịch, xe tải, xe khách nối đuôi di chuyển chậm trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương đoạn qua km49, km36, km25; đặc biệt tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra ùn ứ phương tiện kéo dài, nhiều ô tô lưu thông trên cao tốc phải rẽ ra quốc lộ 1, tìm đường thông thoáng để di chuyển.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm vào cao tốc TPHCM- Trung Lương

Ngoài ra, tuyến đường tỉnh 878 đoạn từ cầu Rạch Miễu 2 đến nút giao Thân Cửu Nghĩa (Đồng Tháp) cũng xảy ra ùn ứ phương tiện, kẹt xe kéo dài. Rất nhiều ô tô bất chấp biển cấm, ngang nhiên lưu thông vào làn xe 2 bánh. Tại khu vực này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí nhiều tổ nghiệp vụ để phân luồng giao thông, xử lý vi phạm.

Nhiều phương tiện đã lấn sang làn dành cho xe máy

Tuyến đường tỉnh 878 từ cầu Rạch Miễu 2 (hướng miền Tây đi TPHCM) đến nút giao Thân Cửu Nghĩa để lên cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ cục bộ

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trong ngày 4-1, toàn bộ lực lượng của đội được huy động làm nhiệm vụ tuần tra, phân luồng, để hạn chế xảy ra ùn ứ phương tiện trên các tuyến cao tốc từ Đồng Tháp đi TPHCM.



Trong chiều tối 4-1, trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (hướng về TPHCM), hàng ngàn ô tô, xe máy chen chúc nhích từng chút một. Tại các nút giao, ngã tư, lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, dân quân vất vả điều tiết, phân luồng phương tiện. Để giảm tải kẹt xe trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lưu thông vào các tuyến đường liên xã, kết nối với các quốc lộ 1A, quốc lộ 50 để về TPHCM.

Nhiều phương tiện đã lấn sang làn dành cho xe máy để tiếp tục hành trình

NGỌC PHÚC - QUANG VINH