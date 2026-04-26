Chính phủ cho phép thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 113/NQ-CP về thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018 - 2022.

Người dân được hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghị quyết nêu rõ, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ BHYT. Trong đó, đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2018-2022, Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT).

Đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán giai đoạn năm 2019-2022, BHXH Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25-9.

Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý, sử dụng các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện xong trước ngày 1-5.

Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt dự toán năm 2023, 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện theo đúng thẩm quyền đã quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP xong trước ngày 1-5 đối với chi phí năm 2023, xong trước ngày 1-8 đối với chi phí năm 2024.

PHAN THẢO