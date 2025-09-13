Chính phủ thảo luận 10 dự án luật và 1 nghị quyết trình Quốc hội

Ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai) để xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai), sáng 13-9

Đây là phiên họp thứ ba liên tiếp trong tháng 9 về công tác xây dựng pháp luật, cho thấy tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong việc chuẩn bị hồ sơ lập pháp. Trong vòng hơn 10 ngày qua, Chính phủ đã tổ chức 4 phiên họp, trong đó có 3 phiên chuyên đề, thảo luận 32 hồ sơ dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: việc thảo luận 11 nội dung quan trọng lần này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các dự án luật lần này còn nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung cao độ, với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này – kỳ họp được dự báo sẽ có số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó gồm: 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình và báo cáo trình bày tại hội trường, cùng 44 báo cáo công tác gửi đại biểu nghiên cứu. Nội dung các hồ sơ tập trung vào nhiều vấn đề trọng yếu, cấp bách, liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, từ cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng, quản lý tài chính – ngân sách, đến hội nhập quốc tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

LÂM NGUYÊN