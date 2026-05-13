Tòa phúc thẩm Mỹ “bật đèn xanh” cho việc áp thuế quan toàn cầu 10%

Ngày 12-5 (giờ địa phương), một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền của Tổng thống Donald Trump, tạm thời đình chỉ phán quyết của tòa án cấp dưới, qua đó cho phép Washington tiếp tục áp thuế toàn cầu 10%.

Tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nhiều biện pháp thuế quan toàn cầu, chính quyền Tổng thống Trump chuyển sang viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, qua đó áp mức thuế toàn cầu tạm thời 10%. Mức thuế toàn cầu này có hiệu lực đến cuối tháng 7, trừ khi được Quốc hội Mỹ gia hạn. Đến ngày 7-5, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ (CIT) tuyên bố mức thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp.

Như vậy, lệnh này tạm thời đình chỉ phán quyết ngày 7-5 và cho phép chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thu mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trong lúc quá trình kháng cáo được xem xét.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump cũng đang theo đuổi các biện pháp khác để áp đặt thuế quan thay thế những mức thuế đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ, như điều tra cáo buộc lao động ép buộc và dư thừa năng lực sản xuất.

