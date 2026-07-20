Iran cảnh báo nối lại chiến dịch tấn công toàn diện

Ngày 19-7, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cảnh báo, Tehran sẽ nối lại các chiến dịch tấn công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích Iran trong những ngày tới.

Một trong 6 cây cầu ở tỉnh Hormozgan, Iran bị Mỹ tấn công. Ảnh: RUSSIA TODAY

Trong khi đó, nghị sĩ Mojtaba Yousefi tuyên bố, Tehran có thể nhằm vào các hạ tầng trọng yếu của Israel nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

Theo Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 17-7, ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương kể từ khi giao tranh với Mỹ tái diễn.

Các hãng thông tấn bán chính thức Fars và Tasnim dẫn lời cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Iran Asghar Ebrahimi-Asl cho rằng, Mỹ đang chuẩn bị các phương án tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Ông cũng cáo buộc Washington tăng cường xây dựng căn cứ quân sự tại một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đồng thời tuyển mộ lực lượng nước ngoài phục vụ các kế hoạch quân sự.

Trước đó, ngày 18-7, Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau khi ghi nhận những binh sĩ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa hai bên tái diễn.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu đối với công dân nước này và cảnh báo nguy cơ các nhóm thân Iran tấn công lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Cơ quan này cũng lưu ý xung đột hiện nay có thể khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc không phận tại một số khu vực phải tạm thời đóng cửa, gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.

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