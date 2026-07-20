Thế giới

Đức sửa đổi Luật Năng lượng tái tạo

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Bộ Kinh tế Liên bang Đức vừa điều chỉnh dự thảo sửa đổi Luật Năng lượng tái tạo (EEG).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo mới, cơ chế giá mua điện ưu đãi đối với điện từ các hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ lắp đặt mới sẽ không bị bãi bỏ từ năm 2027. Thay vào đó, mức hỗ trợ sẽ được cắt giảm theo lộ trình đến năm 2030. Sau thời điểm này, các chủ đầu tư sẽ phải tự bán điện trực tiếp trên thị trường.

Dự thảo cũng nới lỏng quy định về bồi thường cho các nhà vận hành điện tái tạo khi phải cắt giảm sản lượng do lưới điện quá tải.

Những điều chỉnh trên nhằm kiểm soát tốt hơn tốc độ phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn, tránh tình trạng lưới điện quá tải tại một số khu vực do hạ tầng truyền tải chưa được mở rộng kịp thời.

Dự thảo cũng đưa ra các biện pháp khuyến khích phát triển điện gió tại miền Nam nước Đức để phân bổ nguồn điện đồng đều hơn giữa các vùng. Theo kế hoạch, đến năm 2029, Đức sẽ bổ sung 12 gigawatt công suất điện gió.

HOÀNG THANH

Từ khóa

giá điện Năng lượng tái tạo lưới điện quá tải điện gió

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