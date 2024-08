Chợ Bình Điền tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Hoạt động mua bán tại chợ Bình Điền

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động kinh doanh tại chợ Bình Điền ổn định. Cụ thể, Ban Giám đốc chợ đã tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ, ổn định giá cả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của thương nhân tại chợ; chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho 1.400 thương nhân tại chợ…

Trong các tháng cuối năm, ngoài việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cho TPHCM, chợ Bình Điền sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa đưa vào kinh doanh tại chợ; tham gia tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường thành phố.

THƯƠNG LAN