Kỳ vọng mới cho ngành du lịch

Nghị định 221/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 8-8) đã chính thức mở rộng miễn thị thực cho nhóm đối tượng đặc biệt. Danh sách miễn thị thực gồm khách mời cấp cao; học giả, nhà khoa học, chuyên gia; nhân lực công nghệ số chất lượng cao; nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp lớn; người hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực; lãnh sự danh dự cùng một số trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền đề nghị. Người được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt được nhập cảnh nhiều lần, tạm trú tối đa 90 ngày/lần, thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn hộ chiếu ít nhất 30 ngày...

Thị thực, vốn là một rào cản hành chính, nay được biến thành một cầu nối chiến lược. Đây là một “đòn bẩy mềm” mà nhiều quốc gia phát triển đã tận dụng hiệu quả và Việt Nam đang kịp thời bước vào cuộc chơi này. Khai thác sức ảnh hưởng tự nhiên của những “người truyền cảm hứng” như chính khách, nghệ sĩ, vận động viên, nhà đầu tư hay chuyên gia toàn cầu... sẽ giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh hiệu quả, tiết kiệm khoản chi có thể lên tới hàng triệu USD.

Một nghệ sĩ quốc tế đến lưu diễn, một đội bóng hàng đầu thế giới đến giao hữu hay một blogger du lịch triệu người theo dõi trải nghiệm xuyên Việt… sẽ tạo ra những hiệu ứng truyền thông lan tỏa, tự nhiên và gần như miễn phí. Đây là việc xây dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, cởi mở, hội nhập ngay trên các nền tảng mạng xã hội và báo chí quốc tế.

Trong ngắn hạn, chính sách miễn thị thực mới sẽ thu hút một lượng khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, tạo doanh thu trực tiếp cho ngành du lịch. Về dài hạn, nó định vị Việt Nam như một trung tâm văn hóa, thể thao và kinh tế của khu vực. Việc các nhà đầu tư và chuyên gia dễ dàng nhập cảnh cũng thúc đẩy đầu tư vào các dự án giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tổng thể.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với những thách thức. Nhóm khách đặc biệt được miễn thị thực này có yêu cầu cực kỳ cao về dịch vụ, từ tốc độ thông quan, sự riêng tư, chất lượng lưu trú, đến tính chuyên nghiệp của các sự kiện. Nếu trải nghiệm thực tế không đáp ứng kỳ vọng, lợi thế từ chính sách sẽ nhanh chóng phai nhạt và có thể gây tác dụng ngược. Một trải nghiệm tồi tệ của một blogger du lịch nổi tiếng có thể gây tổn hại cho hình ảnh quốc gia nhiều hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào có thể khắc phục.

Điều đó đòi hỏi ngành du lịch, chính quyền và doanh nghiệp phải hành động một cách chủ động. Chính sách chỉ là “cánh cửa mở”, còn biến nó thành “cơ hội thực tế” là câu chuyện của sự chuẩn bị. Các doanh nghiệp du lịch cần ngay lập tức thiết kế các gói dịch vụ riêng biệt, cao cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức sự kiện để thu hút các đoàn khách quốc tế. Việc nâng cấp hạ tầng, đào tạo nhân lực chuyên biệt và xây dựng một cơ chế phối hợp thông suốt là những yếu tố then chốt. Nếu tận dụng tốt, du khách quốc tế sẽ biết và nhớ đến Việt Nam vì những sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ và những câu chuyện truyền cảm hứng.

MAI AN