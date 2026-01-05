Chủ doanh nghiệp bị cáo buộc làm sữa giả khai vẫn cho con uống

Ngày 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại hệ thống Công ty Z Holding.

Theo cáo buộc, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) có hành vi chỉ đạo sản xuất, buôn bán các mặt hàng sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng giả.

Cơ quan chức năng cáo buộc các bị cáo trên thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa và mua bán hóa đơn nhằm không phải đóng thuế.

Trong giai đoạn năm 2023 - 2025, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khai tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai, hệ sinh thái Z Holding có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online cùng 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai, giai đoạn trước năm 2023, doanh nghiệp này đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt nhưng sau đó đã lập Công ty Nature Made nhằm tự sản xuất các sản phẩm.

Khoảng tháng 10-2024, khi được nhân viên tại Công ty Nature Made báo cáo có vài sản phẩm không đạt, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khẳng định đã cùng các lãnh đạo công ty chỉ đạo cần giữ chuẩn theo giấy phép công bố; phải đăng ký lại ngay hàm lượng, thành phần sản phẩm cho đúng, dừng sản xuất sản phẩm lỗi.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh cho biết, bản thân rất tâm huyết với ngành sữa, từng sẵn sàng đầu tư hệ thống máy 4 tỷ đồng, chấp nhận giảm 20% sản lượng, lợi nhuận để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, theo cơ quan chức năng, các dòng sữa của Hiup đang bị quy kết là hàng giả, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai, bản thân đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, xây dựng công thức sữa tốt nhất với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng và chưa bao giờ có ý nghĩa giảm thành phần hàm lượng để tăng lợi nhuận.

Cũng theo bị cáo này, trong gia đình mình, các con cùng cha mẹ, người thân, bạn bè đều đang dùng sữa Hiup. “Sản phẩm không tốt đã không bao giờ cho người nhà uống. Sữa có nhiều thành phần hàm lượng không đạt nhưng không có chất độc hại", bị cáo Hoàng Quang Thịnh khẳng định.

Theo cáo trạng, trong Công ty Z Holding, bị cáo Hoàng Quang Thịnh nắm 42,2% cổ phần, bị cáo Nguyễn Văn Minh giữ 31,5% cổ phần, còn lại là phần góp vốn của La Khắc Minh. Bị cáo Hoàng Quang Thịnh phụ trách quản lý chung, trong đó có hoạt động về tài chính.

Hiện tại, phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.

Tin liên quan Nhóm công ty Z Holding có doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng từ buôn bán hàng giả

ĐỖ TRUNG