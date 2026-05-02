Khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến 4 lĩnh vực

Ngày 2-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ký Công văn 3905/VPCP-CĐS gửi bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. ẢNH: NGÔ BÌNH

Công văn nêu rõ, ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các TTHC, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên. Đồng thời báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...); đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12-5.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh. Với việc ban hành các văn bản này, 184 TTHC bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa. Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024.

LÂM NGUYÊN