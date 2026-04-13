Kiosk thông minh giúp làm thủ tục hành chính dưới 5 phút

Chiều 13-4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), mô hình kiosk hành chính công thông minh đã ra mắt. Đây là kiosk do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) tài trợ và triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Clip ra mắt mô hình kiosk hành chính công thông minh phường Vũng Tàu.

Kiosk cho phép người dân định danh bằng căn cước công dân, quét, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến tại chỗ. Hệ thống ứng dụng AI và OCR để kiểm tra, đối chiếu thông tin, giảm sai sót trước khi chuyển hồ sơ lên hệ thống xử lý.

Mô hình này cũng giúp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở khi hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, qua đó giúp cán bộ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, thời gian xử lý một số thủ tục, như chứng thực bản sao, được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút mỗi hồ sơ.

Ngoài ra, kiosk còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu thủ tục, thanh toán không tiền mặt, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến. Người dân cũng có thể tái sử dụng bản sao điện tử nhiều lần, hạn chế phải nộp lại giấy tờ.

Đại diện lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết, việc đưa kiosk vào vận hành giúp giảm đáng kể áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Phường sẽ tiếp tục theo dõi, hoàn thiện mô hình, hướng tới mở rộng triển khai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá, mô hình này có thể giảm 70%-80% áp lực tiếp nhận trực tiếp, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kiosk được kỳ vọng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “trạm công dân số” ngay tại cơ sở.

Quý I-2026, phường Vũng Tàu tiếp nhận 5.705 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% nộp trực tuyến. Trong đó, hồ sơ toàn trình chiếm 92,8%, hồ sơ một phần chiếm 7,2%. Phường đã giải quyết 5.601 hồ sơ, với 99,9% đúng và trước hạn; hiện còn 252 hồ sơ đang xử lý, chiếm 4,2%, và 118 hồ sơ bị hủy, dừng, chiếm 1,98%.

