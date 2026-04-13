Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Kiosk thông minh giúp làm thủ tục hành chính dưới 5 phút

SGGPO

Chiều 13-4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), mô hình kiosk hành chính công thông minh đã ra mắt. Đây là kiosk do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)  tài trợ và triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Clip ra mắt mô hình kiosk hành chính công thông minh phường Vũng Tàu.

Kiosk cho phép người dân định danh bằng căn cước công dân, quét, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến tại chỗ. Hệ thống ứng dụng AI và OCR để kiểm tra, đối chiếu thông tin, giảm sai sót trước khi chuyển hồ sơ lên hệ thống xử lý.

VT KO.JPG
Các đại biểu tham dự buổi ra mắt

Mô hình này cũng giúp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở khi hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, qua đó giúp cán bộ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, thời gian xử lý một số thủ tục, như chứng thực bản sao, được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút mỗi hồ sơ.

Ngoài ra, kiosk còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu thủ tục, thanh toán không tiền mặt, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến. Người dân cũng có thể tái sử dụng bản sao điện tử nhiều lần, hạn chế phải nộp lại giấy tờ.

vt KO 9.jpg
Trải nghiệm kiosk hành chính công thông minh tại phường Vũng Tàu

Đại diện lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết, việc đưa kiosk vào vận hành giúp giảm đáng kể áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Phường sẽ tiếp tục theo dõi, hoàn thiện mô hình, hướng tới mở rộng triển khai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá, mô hình này có thể giảm 70%-80% áp lực tiếp nhận trực tiếp, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kiosk được kỳ vọng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “trạm công dân số” ngay tại cơ sở.

IMG_7703.jpeg
Người dân trải nghiệm sử dụng kiosk hành chính công thông minh ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu

Quý I-2026, phường Vũng Tàu tiếp nhận 5.705 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% nộp trực tuyến. Trong đó, hồ sơ toàn trình chiếm 92,8%, hồ sơ một phần chiếm 7,2%. Phường đã giải quyết 5.601 hồ sơ, với 99,9% đúng và trước hạn; hiện còn 252 hồ sơ đang xử lý, chiếm 4,2%, và 118 hồ sơ bị hủy, dừng, chiếm 1,98%.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Kiosk ứng dụng AI OCR Vũng Tàu Trung tâm Phục vụ hành chính công kiosk hành chính công thông minh căn cước công dân quét số hóa giấy tờ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn