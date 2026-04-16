Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong các bộ, ngành

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 412/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Theo đó, về rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong.

Đối với việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25-4.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 5-5.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá kỹ tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền quản lý; đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

UBND các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Cũng liên quan việc sắp xếp tổ chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương. Theo quyết định này, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ Xây dựng có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các chức danh liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định pháp luật. UBND các tỉnh, thành phố ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành; bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp vị trí việc làm.

Tin liên quan Thi đua phải gắn chặt với việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

LÂM NGUYÊN