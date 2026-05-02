“Đo” cán bộ bằng kết quả công việc

Từ những lá thư cảm ơn của người dân đến những con số “biết nói” trong giải quyết thủ tục hành chính, việc áp dụng hệ thống chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức dựa trên vị trí việc làm (KPI) đang từng bước làm thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền tại TPHCM.

Hiệu quả thực chất

Một lá thư viết tay trên tờ giấy trắng của người đàn ông ngoài 60 tuổi, dù những dòng chữ không thẳng hàng nhưng lại mang theo sự ấm áp và tình cảm của người Việt kiều 15 năm sống ở nước ngoài trở về TPHCM khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thư gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Quốc bày tỏ sự cảm kích khi được một công chức bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh, nhanh chóng và chu đáo. “Tôi rất vui và cảm kích”, ông viết, như một lời ghi nhận chân thành…

Bà Nguyễn Thị Hương (phường An Phú Đông) cũng có trải nghiệm tương tự khi đến làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Trước khi đem hồ sơ giấy tờ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông, bà Hương nộp trực tuyến nhưng gặp khó khăn trong việc nhập dữ liệu và đính kèm các giấy tờ liên quan.

Nghe bà Hương trình bày, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường mời bà vào khu vực hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ sau 10 phút, với sự hỗ trợ trực tiếp của chuyên viên tại trung tâm, toàn bộ thủ tục đã hoàn tất.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ (TPHCM) hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính (Ảnh: THU HƯỜNG)

Câu chuyện của ông Quốc, bà Hương cho thấy sự chuyển động của bộ máy hành chính theo hướng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, trong quý 1-2026, hơn 8.500 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt gần tuyệt đối.

Theo Giám đốc trung tâm Bùi Trường Giang, sự thay đổi không chỉ nằm ở con số mà ở chính thái độ và ý thức của đội ngũ cán bộ. Từ chỗ còn bị động, chờ hướng dẫn, nay phần lớn đã chủ động theo dõi tiến độ công việc, tự chịu trách nhiệm với phần việc được giao.

Công chức có ý thức hơn trong giao tiếp, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, hạn chế gây phiền hà; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, việc phối hợp giữa các bộ phận cũng nhịp nhàng hơn, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Động lực nâng chất lượng phục vụ

Tại phường Vũng Tàu, việc áp dụng KPI được triển khai từ tháng 10-2025, theo Quyết định số 19/2025 của UBND TPHCM về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc. Với tổng số hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc tổ chức thực hiện được tiến hành theo hướng thận trọng, bài bản, phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm.

UBND phường hướng dẫn cụ thể việc xây dựng hệ thống chỉ số KPI cho từng bộ phận, vị trí. Trên cơ sở đó, các phòng, ban xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung trọng tâm, thiết lập tiêu chí định lượng và từng bước hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thị Bích Vân, khác với phương thức đánh giá truyền thống chủ yếu dựa vào nhận xét định tính, KPI hướng tới lượng hóa toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bộ tiêu chí KPI gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao cụ thể.

Kết quả công việc được phản ánh qua các chỉ số về khối lượng, tiến độ và mức độ hoàn thành. Cách tiếp cận này góp phần khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, cào bằng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, khách quan trong công tác cán bộ.

Tại những cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo, phục vụ; chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Theo đó, người dân và doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm; hiệu quả thực chất là thước đo; sự hài lòng của xã hội là mục tiêu. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức phải gắn với tiến độ, chất lượng công việc, qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Ở xã Bà Điểm, việc đánh giá cán bộ, công chức theo hiệu quả công việc được vận hành theo một quy trình khép kín, từ xây dựng tiêu chí đến xếp loại và gắn với thu nhập tăng thêm. Hệ thống đánh giá được lượng hóa bằng thang điểm 100.

Trên cơ sở đó, hàng quý, các cơ quan, đơn vị tổ chức tự đánh giá, lập hồ sơ làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ. Quá trình thẩm định không chỉ dựa trên báo cáo mà còn đối chiếu với phản ánh của người dân, kết quả giải quyết hồ sơ, tiến độ công việc. Sau đó, lãnh đạo xã tổ chức họp đánh giá, chấm điểm và xếp loại, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, kết quả đánh giá cũng là căn cứ để chi thu nhập tăng thêm và là căn cứ để thực hiện sắp xếp, phân công, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, tạo động lực nâng cao hiệu quả công vụ. Việc đánh giá theo quý, dựa trên kết quả cụ thể và sự hài lòng của người dân đã giúp công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn, hạn chế tình trạng nể nang, hình thức.

Trong khi đó, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, chia sẻ, địa phương đang thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian tới, khi thành phố tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí theo hướng sát thực tiễn hơn, phù hợp với đặc thù công việc cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức càng có thêm động lực để nâng cao chất lượng phục vụ.

NGÔ BÌNH - TRÚC GIANG