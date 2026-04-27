TPHCM ban hành tiêu chí KPIs để đánh giá cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu hoàn thiện hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, đánh giá cán bộ cấp xã dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; năng lực phối hợp liên ngành; kỷ luật, kỷ cương, liêm chính công vụ. Thành phố cũng ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng phát triển

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở bước đầu được bố trí phù hợp, đảm bảo số lượng theo quy định, kịp thời thích ứng với điều kiện mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân tiếp và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện thực trạng đội ngũ, ban hành các đề án, kết luận định hướng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết; điều động, tiếp nhận, bố trí lại nhân sự giữa các đơn vị tại địa phương, từ sở, ban, ngành về địa phương. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số…

Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, nhiều công việc mới, thời gian giải quyết nhanh, yêu cầu chất lượng cao nên đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn một số hạn chế, bất cập. Một số vị trí còn thiếu công chức có kinh nghiệm chuyên môn sâu; tình trạng cán bộ thay đổi thường xuyên và thiếu biên chế so với khối lượng công việc; chưa có khung năng lực cụ thể theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ cơ sở...

Do đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số và kỷ cương công vụ. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố đặt ra các mục tiêu đến năm 2030: - 100% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã không là người địa phương. - 100% cán bộ, công chức cơ sở đạt trình độ đại học trở lên và được bồi dưỡng kỹ năng số. - 100% cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh lãnh đạo, quản lý. - Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi từ 20% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo. - 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp xã dưới 42 tuổi; tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 20% - 25% và có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Tổ chức thi tuyển cạnh tranh, minh bạch

Nghị quyết đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, thống nhất về các quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân định kỳ hàng quý, hàng năm.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, đánh giá cán bộ cấp xã đa chiều: kết quả thực hiện nhiệm vụ; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; năng lực phối hợp liên ngành; kỷ luật, kỷ cương, liêm chính công vụ, đồng thời công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định.

Thành phố cũng xây dựng, ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức

Trong quy hoạch và sắp xếp cán bộ, Thành phố sẽ thực hiện quy hoạch cán bộ theo hướng "động - mở", định kỳ rà soát để kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ để có thể tiếp cận ngay công việc. Đáng chú ý là việc nghiên cứu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và có hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở.

Nghị quyết cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm tham nhũng, lãng phí và thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến mất lòng tin của đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt là có các giải pháp thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo môi trường để cán bộ cơ sở đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; quan tâm đến chính sách tiền lương, phụ cấp và thu hút nhân tài phù hợp với đặc thù địa phương.

Thành phố xác định một giải pháp trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ liên thông từ thành phố đến cơ sở. Thành phố sẽ đầu tư phát triển các ứng dụng AI, trợ lý ảo và phần mềm quản lý để hỗ trợ cán bộ, giúp giảm áp lực công việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đánh giá thực thi công vụ.

THU HƯỜNG