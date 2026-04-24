Khánh thành "Trạm Công dân số” thứ 5 tại TPHCM

Chiều 24-4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và Công an TPHCM phối hợp tổ chức lễ khánh thành “Trạm Công dân số” đặt tại Khu đô thị CityLand Park Hills (phường Gò Vấp).

Đây là “Trạm Công dân số” thứ 5 được khánh thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành "Trạm công dân số"

Tại “Trạm công dân số”, với nền tảng kỹ thuật từ Công ty GoTrust, trạm hỗ trợ người dân thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính trực tuyến, tập trung vào các lĩnh vực cư trú, hộ tịch và an ninh trật tự thông qua việc xác thực bằng VNeID hoặc thẻ căn cước.



Đại biểu và người dân trải nghiệm "Trạm công dân số"

Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thông qua hệ thống tự động và sự đồng hành của Hệ thống nhà thuốc Long Châu, người dân có thể đo các chỉ số sức khỏe, kết nối tư vấn bác sĩ trực tuyến, đăng ký tiêm chủng, đặt mua dược phẩm và giao hàng nhanh.

Đại diện các đơn vị, nhà đồng hành ký kết phối hợp triển khai "Trạm công dân số"

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục C06 đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Công an TPHCM và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thí điểm các Trạm Công dân số.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục C06 phát biểu tại buổi lễ

Cục C06 và Công an TPHCM sẽ đánh giá, hiệu chỉnh, xây dựng lộ trình mở rộng lên 100 trạm trên toàn địa bàn thành phố trong năm 2026, trước khi chính thức nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, sự ra đời của Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích đã mở ra phương thức cung cấp dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu theo hướng tập trung, thuận tiện và hiện đại, qua đó rút ngắn thời gian, giảm chi phí xã hội và tạo sự thuận tiện nhất cho người dân.

Cũng tại chương trình, người dân được thăm khám sức khỏe miễn phí

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu đã tham quan “Trạm Công dân số” đặt tại Khu đô thị CityLand Park Hills.

MẠNH THẮNG