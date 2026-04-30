Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Bộ Y tế, Bộ Công an và một nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị quyết 17/2026/NQ-CP, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 15 lĩnh vực gồm: thủy sản và kiểm ngư; lâm nghiệp và kiểm lâm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đo đạc bản đồ và viễn thám; đất đai; thủy lợi; tài nguyên nước; môi trường; quản lý tổng hợp biển và hải đảo; địa chất và khoáng sản; khuyến nông; biến đổi khí hậu; trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; khí tượng thủy văn.

Trong đó với lĩnh vực đất đai, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh như sau: không thực hiện điều kiện kinh doanh về kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Không thực hiện điều kiện kinh doanh về kinh doanh tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với Bộ VH-TT-DL, Nghị quyết quy định phân cấp 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ; đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính; cắt giảm 4 điều kiện sản xuất kinh doanh gồm: điều kiện đối với tổ chức biểu diễn nghệ thuật; điều kiện tổ chức cuộc thi, liên hoan; điều kiện tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu.

Đối với Bộ Công thương, đáng chú ý là các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu.

Đối với Bộ Công an, Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước như: bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh…

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh gồm: bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh…

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 24/2026/NĐ-CP cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

LÂM NGUYÊN