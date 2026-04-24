Hải quan đảm bảo thông quan 24/7

Tối 24-4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị trong ngành bố trí đủ lực lượng đảm bảo thông quan thông suốt dịp trong 2 dịp nghỉ lễ sắp tới.

Theo đó, trong thời gian nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến ngày 27-4 dương lịch) và nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5), Cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung công việc.

Cụ thể, các chi cục hải quan khu vực chỉ đạo tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong 2 kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Ảnh minh họa. Ảnh: N. Linh

Đồng thời, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, các chi cục hải quan khu vực căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các tuyến và địa bàn trọng điểm thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; cần tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp.

Lãnh đạo Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị chủ động đảm bảo lực lượng, phương tiện trực theo chế độ 24/7, xử lý công việc kịp thời, thông suốt; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đảm bảo tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của Cục Hải quan.

LƯU THỦY