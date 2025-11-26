UBND TPHCM vừa có công văn gửi sở ban ngành, các đơn vị liên quan về việc chủ động điều tiết vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động các phương án, giải pháp phù hợp trong công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu tối đa ngập lụt ở hạ du, đồng thời, phòng tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường, xả lũ trên địa bàn TPHCM.

TPHCM yêu cầu các đơn vị chủ động điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Ảnh: MINH HẢI

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam (Bộ NN-MT), Công ty Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai), Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-MT TPHCM) thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có); Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra; Thông báo đến các cơ quan chức năng và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết nước qua tràn để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

UBND các phường, xã có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xả lũ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến xả lũ của các hồ chứa, thông tin kịp thời về lưu lượng xả, tình hình ngập cho người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả (nếu có)…

Sở NN-MT TPHCM thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, thông tin điều tiết lũ các hồ chứa và dự báo các hiện tượng thời tiết, triều cường, để thông tin, cảnh báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó; tham mưu, báo cáo UBND TPHCM khi có các tình huống cấp bách, phát sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

MINH HẢI