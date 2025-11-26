Xả lũ hồ Đá Đen đợt 4, cảnh báo khu vực ven sông Dinh

Xã hội

Chiều 26-11, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hồ chứa nước Đá Đen sẽ tiến hành xả lũ đợt 4 bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-11 đến hết ngày 7-12, do mực nước hồ dâng nhanh vượt ngưỡng an toàn.

mưa lủ.jpg
Mưa kết hợp xã lũ của các hồ trong thời gian quan khiến nhiều diện tích trồng màu của người dân ngập trong nước

Theo kết quả quan trắc ngày 24-11, mực nước hồ đã vượt mức 44m, tương đương gần 30 triệu m³, buộc đơn vị vận hành phải điều tiết dòng chảy để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

Lưu lượng xả lũ dự kiến dao động từ 4 – 24m³/giây, và sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến thời tiết.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến các khu dân cư ven sông Dinh, đặc biệt là:

- Bờ phải sông Dinh: xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, phường Tân Thành và phường Long Hương.

- Bờ trái sông Dinh: phường Tam Long và phường Bà Rịa.

Chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo đến người dân, hướng dẫn chủ động di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm và hạn chế di chuyển, sinh hoạt tại khu vực hạ lưu hồ trong suốt thời gian xả lũ.

