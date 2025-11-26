Điều chỉnh hoặc tạm dừng tour tham quan đến vùng gió mạnh trên biển

Thực hiện Công văn số 13022/SNNMT-CCTL của Sở NN-MT TPHCM, tính đến tối 25-11, hầu hết các địa phương ven biển ở phía Đông TPHCM như Long Hải, Long Điền, Bình Châu, Hồ Tràm, Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo… đều có phương án sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, yêu cầu các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp du lịch, dầu khí chủ động ứng phó với bão.

Tối 25-11, phường Vũng Tàu đã triển khai khẩn cấp các giải pháp ứng phó bão. Theo đó, giao đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự phường thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh, sóng lớn và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp. Theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng... Hỗ trợ, hướng dẫn neo đậu, chằng buộc phương tiện tại khu vực Bến Đá và các bến neo đậu lân cận, đảm bảo an toàn, tránh va chạm, đứt dây neo.

Đặc biệt, phường Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú, lữ hành trên địa bàn chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc tạm dừng tour, chương trình tham quan đến vùng gió mạnh trên biển. Chuẩn bị phương án sơ tán, nơi trú tránh an toàn cho khách. Bố trí nhân sự trực 24/24, đảm bảo hệ thống loa, bảng thông tin, kênh liên lạc để hướng dẫn du khách khi có tình huống khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ bờ biển khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM).

﻿Ảnh: Q.V

Còn tại đặc khu Côn Đảo, địa phương đã yêu cầu các đơn vị chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển. Chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tại các xã Long Hải, Long Điền, Hồ Tràm, Bình Châu... đã triển khai sớm phương án phòng, chống lụt bão. Theo đó, qua rà soát các địa phương đã xác định hơn 200 khu vực tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra lụt, bão tại các trường học, khách sạn, cơ sở tôn giáo. Các xã cũng rà soát, bố trí hàng chục khu vực để neo đậu tàu, thuyền nếu xảy ra bão.

Trước dự báo nguy cơ của cơn bão số 15, các doanh nghiệp dầu khí đã kích hoạt ngay kế hoạch, quy trình ứng phó với bão gần, chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Đặc biệt, khẩn trương sơ tán người lao động ra khỏi các công trình dầu khí ngoài khơi được dự báo trong vùng nguy hiểm.

QUANG VŨ