Nhanh chóng khôi phục sinh kế, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh

Ngày 26-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Thủ tướng đề nghị "mỗi người làm việc bằng hai" để bù lại cho các địa phương bị bão lũ

Công điện nêu rõ, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, khắc phục khó khăn nhất là ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, bão lũ vừa qua để tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch để bù lại thiệt hại nặng nề do bão lũ.

“Nhanh chóng khôi phục sinh kế cho người dân, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, trước mắt phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", "mỗi ngày làm một việc tốt". Những nơi không bị ảnh hưởng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch để bù lại cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ; khơi dậy lòng yêu nước, phát động các đợt thi đua cao điểm phù hợp với hoàn cảnh, thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

Tin liên quan Chính phủ ban hành nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

LÂM NGUYÊN