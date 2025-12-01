Chủ động sơ tán người dân, ứng phó đợt mưa mới do tổ hợp thời tiết xấu gây ra

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sắp có đợt mưa lớn (có thể tới 250mm) do tổ hợp thời tiết nguy hiểm gây ra. Vì vậy, cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị một số địa phương triển khai công tác ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do không khí lạnh tăng cường (đợt thứ 6) kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 15) và nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm 2 đến 3-12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng với lưu lượng có thể đạt 180mm.

Từ đêm 3 đến ngày 5-12, các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 250mm (cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ).

Trước dự báo này, chiều 1-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia) đã có công điện gửi UBND 4 tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, các bộ liên quan, đề nghị ứng phó đợt mưa lớn này.

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Các tỉnh nêu trên chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Người dân vùng lũ ở xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ sau đợt mưa lũ lớn tháng 11-2025﻿

Cùng với đó, các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng lưu ý các tỉnh kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; đồng thời chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư…

PHÚC HẬU