Cập nhật đến chiều 1-12 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tâm áp thấp nhiệt đới ở 14,6 độ Vĩ Bắc - 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Bão số 15 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới chiều 1-12. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ảnh vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới và dự báo của Hoa Kỳ, cập nhật 16 giờ ngày 1-12. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong vòng 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể di chuyển hướng Nam Tây Nam rồi Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/giờ. Đến chiều 2-12, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Gia Lai - Đắk Lắk và suy yếu thành một vùng áp thấp (dưới cấp 6).

Đợt không khí lạnh thứ 6 sắp tăng cường xuống nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ngày 1-12, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo đó, từ sáng 3-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng lần lượt đến các khu vực: Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi phía Tây Bắc bộ, sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc bộ và một số nơi Trung Trung bộ. Trên đất liền sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 3-12, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét trở lại, vùng núi cao có nơi rét đậm. Đây là đợt không khí lạnh thứ 6 từ đầu mùa đông 2025-2026 đến nay.

Sương mù lúc sáng sớm 1-12, tại Hà Nội. Ảnh: P.H

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện đợt không khí lạnh thứ 5 đang suy yếu, nên nhiều nơi có nắng, ban ngày trời ấm, sáng sớm có sương mù, ít mưa. Từ ngày và đêm 3-12, không khí lạnh đợt 6 bổ sung xuống nước ta, nhiệt độ tại miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ giảm xuống mức 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm xuống còn 15-18 độ C (mức phổ biến). Trời rét từ đêm 3-12.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm 2 đến 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng.

PHÚC VĂN