Không khí lạnh tăng cường, nguy cơ mưa lớn

Sáng 23-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Ảnh mây vệ tinh lúc 10 giờ ngày 23-11. Nguồn: Z.E

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Do tác động của không khí lạnh và gió Đông trên cao, khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa lớn diện rộng.

Cảnh báo chi tiết về đợt mưa sắp tới, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ sáng 23 đến sáng 25-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 60-110mm, cục bộ có nơi trên 220mm. Đồng thời, ngày và đêm 23-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam bộ có mưa rào 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ chiều và đêm 25-11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm.

PHÚC HẬU