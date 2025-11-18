Không khí lạnh mạnh đã tràn xuống miền Bắc

Theo đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc và một phần khu Đông Bắc của Bắc bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, gây thời tiết xấu ở miền Trung. Ảnh radar thời tiết lúc 6 giờ 50 phút ngày 18-11, nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới (tức ngày 18 và 19-11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi còn lại ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ, sau đó lan xuống các khu vực khác của Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4 vùng ven biển mạnh cấp 4–5 có nơi cấp 6 giật cấp 7. Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa và chuyển rét.

Riêng vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm (vùng núi cao có nơi rét hại). Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ 12-15 độ C (ngưỡng rét đậm). Vùng núi và trung du 9-12 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C (thấp hơn 2 độ C so với dự báo vào sáng 17-11).

Hà Nội hôm nay và mai (19-11) có mưa rào, trời rét (có nơi rét đậm) với nhiệt độ thấp nhất là 12-14 độ C (thấp hơn 1 độ C so với dự báo đưa ra từ sáng 17-11).

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn diện rộng do không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao. Trời rét và rét đậm ở phía Bắc có thể ảnh hưởng đến gia súc gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở những khu vực sườn dốc. Tại đô thị và khu công nghiệp, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ. Trên biển, gió mạnh kèm gió giật và sóng lớn tiếp tục cản trở hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển.

PHÚC VĂN