Ngày 11-9, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã tiếp đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) do đồng chí Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay, dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM, tiếp đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) do đồng chí Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay dẫn đầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo của Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Sở Ngoại vụ, Tạp chí Cộng sản, Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay đến TPHCM diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố vừa hoàn tất quá trình hợp nhất địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định TPHCM luôn coi trọng mối quan hệ với các địa phương của Lào, thông qua nhiều chương trình hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Minh cho rằng chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay là cơ hội để cơ quan báo chí Lào và Việt Nam chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong kinh nghiệm về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Chính quyền TPHCM sẵn sàng hỗ trợ thêm thông tin, tư liệu nếu như Tạp chí Alunmay yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào). Video: THANH HẰNG

Theo đồng chí Võ Văn Minh, TPHCM là một trong địa phương có hệ thống báo chí phát triển và có các báo địa phương mạnh, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng - tiếng nói của Đảng bộ chính quyền và nhân dân TPHCM. Đồng chí Võ Văn Minh hy vọng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác kinh nghiệm giữa Tạp chí Alunmay với Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các cơ quan báo chí tại TPHCM.

Đồng chí Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay gửi tặng tạp chí đến Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân TPHCM dành cho đoàn, đồng chí Vanlaty Khamvanvongsa cho biết, trong chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn công tác mong muốn được trao đổi hoạt động kinh nghiệm với báo chí Việt Nam, cụ thể là giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Alunmay trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm, đoàn đã tìm hiểu về chuyên môn, công tác tuyên truyền, vấn đề chuyển đổi số sau khi hai nước đều sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, cùng các bài học kinh nghiệm liên quan đến xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, qua cuộc làm việc tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, hai bên đã trao đổi các thông tin hữu ích và bài học kinh nghiệm trong công tác báo chí. Trong bối cảnh Lào đang thực hiện tinh gọn hệ thống báo chí, việc trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao chất lượng thông tin, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đề xuất TPHCM quan tâm đến Tạp chí Alunmay và thắt chặt quan hệ hợp tác các địa phương của Lào; bày tỏ mong muốn Chủ tịch HĐND TPHCM giao Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng làm việc với Tạp chí Cộng sản để xây dựng chương trình ký kết trong giai đoạn tới giữa TPHCM và Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng đề nghị TPHCM triển khai kết luận, chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc mua và đọc Tạp chí Cộng sản và các báo Đảng. Hàng năm, Tạp chí Cộng sản tổ chức nhiều sự kiện, mong muốn TPHCM cùng đồng hành và có sự hỗ trợ, trong đó hoạt động tổ chức hội thảo, giải Búa liềm vàng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Minh nhất trí tiếp tục phối hợp, chia sẻ trong công tác lý luận của Đảng, cũng như công tác phục vụ thực tế với cơ quan báo chí và vun đắp mối quan hệ giữa các địa phương ngày càng phát triển.

Về đề nghị của đồng chí Hoàng Trung Dũng, đồng chí Võ Văn Minh giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng phối hợp với Tạp chí Cộng sản xây dựng bản kế hoạch hợp tác mới có các chương trình hợp tác cụ thể gắn với lý luận và thực tiễn tại TPHCM.

PHƯƠNG NAM