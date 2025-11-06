Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đảm bảo 100% quân số trực bão

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11 phải đảm bảo 100% quân số trực bão.

Tàu và lồng bè nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Lý Sơn đã vào nơi tránh trú

Theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 6-11, khoảng từ tối và đêm nay (6-11), bão số 13 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Tây Nguyên cũng có thể xuất hiện gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. rủi ro thiên tai được xác định ở mức 4 – mức rủi ro rất lớn. Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khả năng cao mưa to đến rất to. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Các cụ già đã đến nơi tránh trú. Ảnh: UBND phường Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phải trực chỉ đạo tại đơn vị, cơ quan mình kể từ 13 giờ ngày 6-11 cho đến khi tình huống thiên tai chấm dứt.

UBND các xã, phường, đặc khu, nhất là các địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng nặng như Sa Huỳnh, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Đặng Thùy Trâm, Lân Phong, phải huy động tối đa lực lượng và phương tiện hiện có.

Cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm sơ tán tập trung.

Người dân phường Đức Phổ đã di dời đến nơi an toàn. Ảnh: UBND phường Đức Phổ

Lực lượng chức năng phường Đức Phổ di dời dân. Ảnh: UBND phường Đức Phổ

Khẩn trương cung ứng lương thực, thực phẩm cho các khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoặc còn ngập sâu; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét, hoặc không có nơi trú bão. Bố trí lực lượng y tế thường trực, hỗ trợ khám, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân khi cần thiết.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11, các địa phương phải đảm bảo 100% quân số trực bão.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng người dân đói rét, không có nơi trú bão do nguyên nhân chủ quan hoặc chậm trễ trong công tác di dời.

Công an giúp dân đưa cụ bà đến nơi tránh trú. Ảnh: UBND phường Đức Phổ

Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại các xã, phường khu vực phía nam và phía Tây của tỉnh.

Tại phía nam, Ban Chỉ huy tiền phương do Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, đóng quân tại Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ.

Ban Chỉ huy sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ; Công an các xã, phường như Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm và Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ để phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Tại phía Tây, Ban Chỉ huy tiền phương do Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, đóng quân tại phường Kon Tum.

Ban sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ; Công an các xã, phường như Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Ia Chim, Ngọk Bay và Đăk Rơ Wa để phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

NGUYỄN TRANG