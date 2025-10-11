Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Lũ lụt nghiêm trọng ở Đa Phúc và Trung Giã là “phép thử” chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 11-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn 2 xã Đa Phúc và Trung Giã - những địa phương bị ngập lụt nặng nề do mưa lũ sau bão số 11.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra

Qua kiểm tra, nghe báo cáo từ địa phương và các đơn vị chức năng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đây là "phép thử" đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Luật phòng thủ dân sự, song cũng là thực tế để thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng chống, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường.

Đặc biệt, cần ưu tiên quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em và đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, đủ lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thiệt hại do lũ lụt gây ra ở xã Đa Phúc

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, từ ngày 7-10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó, xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc 1.713 hộ (7.310 người); có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của lũ sông Cầu, trên địa bàn 2 xã Trung Giã và Đa Phúc đã xuất hiện nhiều sự cố về đê điều như: một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt; xảy ra mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 – K25+830.

Ở xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm…

Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang rút. Tuy nhiên, do đê ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ sự cố vẫn cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị chức năng tiếp tục trực gác 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng đùn sủi, nứt cống, sạt mái đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Khu vực đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị nước lũ làm hư hỏng

Trong khi đó, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đặc chủng như xe lội nước, xuồng lớn… tham gia cứu hộ. Đến trưa 11-10, tại xã Trung Giã vẫn còn 2 thôn ngập sâu hơn 1m.

Bộ Tư lệnh đã sử dụng xe đặc chủng và xuồng đưa nhu yếu phẩm, lương thực vào hỗ trợ người dân; đồng thời tăng cường 250 chiến sĩ giúp các thôn dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau lũ.

NGUYỄN QUỐC