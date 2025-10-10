Trắng đêm chạy lũ ở Sóc Sơn

Đêm 9-10, trước tình hình nước lũ trên sông Cầu lên cao vượt mức báo động số III, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới các xã: Trung Giã, Đa Phúc ở Hà Nội, nơi có nhiều điểm đang bị ngập lụt sâu do nước lũ dâng cao và một số tuyến đê đang bị đe dọa, để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của lũ lụt, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Nước ngập sâu tại nhiều khu dân cư ở xã Trung Giã

Cùng đi với Thủ tướng còn có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới trực tiếp kiểm tra tuyến đê trên địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội

Xã Trung Giã và xã Đa Phúc là những địa phương của huyện Sóc Sơn trước đây, nằm sát sông Cầu và sông Cà Lồ nên những ngày qua, mưa lũ sau cơn bão 11 lên nhanh đã gây ngập lụt tại nhiều nơi ở địa phương và đe dọa nghiêm trọng một số tuyến đê trên địa bàn.

Lực lượng cứu hộ tiến hành sơ tán người dân tại khu vực ngập sâu ở xã Trung Giã. Clip: NGUYỄN NGA

Theo UBND xã Đa Phúc, do ảnh hưởng cơn bão số 11, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao trên mức báo động III, gây ra các sự cố về đê điều trên địa bàn xã gồm: sạt trượt mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 và K8+270 đê tả Cà Lồ. Đặc biệt, trên địa bàn xã cũng xảy ra sự cố nước tràn mặt đê cấp III tại vị trí K18+500 - K26+00 tuyến đê hữu Cầu với chiều dài 7,5 km (cao trình đỉnh nước tràn so với mặt đê từ 0,01 m đến 0,30 m).

Cùng với đó, nhà ở và số hộ dân ngoài đê chính cấp III bị ngập và phải di dời là hơn 1.511 hộ, tương ứng hơn 6.500 người phải di dời, sơ tán đến vị trí an toàn.

Nước lũ sông Cầu lên cao vượt báo động III gây ngập lụt tại nhiều nơi ở huyện Sóc Sơn cũ của Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện sự cố về đê, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc đã khẩn trương tổ chức xử lý sự cố ngay từ giờ đầu với phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đối với sự cố tràn mặt đê cấp III tại vị trí K18+500 - K26+00 tuyến đê hữu Cầu, xã Đa Phúc đã tổ chức huy động hơn 10.000 người để tuần tra canh gác đê và xử lý sự cố đê điều.

Tất cả lực lượng đều bám trụ hiện trường, chia thành bảy khu vực “trực chiến” suốt ngày đêm để xử lý sự cố; đồng thời chính quyền xã kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân vùng ngập.

Nước lũ chảy xiết đã làm hư hỏng một đoạn trên tuyến đường sắt Hà Nội- Thái Nguyên

Tuy nhiên do nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi nền đường, trơ ray tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua khu vực xã Đa Phúc và Trung Giã vào chiều 9-10 khiến tuyến đường sắt này bị tê liệt hoàn toàn.

Theo Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, sự cố xảy ra tại lý trình Km17, nước lũ gây ngập và xói lở phần nền tuyến đường sắt với chiều dài 700m đến khoảng 1km, chỉ còn lại đường ray phía trên.

Trong đó, đoạn bị xói lở dài nhất khoảng 35 - 40m và 2 đoạn còn lại bị xói lở khoảng 15m nền đường bên dưới ray. Nước lũ cũng cuốn sâu xuống nền đường khoảng 3 - 4m.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung hộ đê, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết

Kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu TP Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng trực tiếp chỉ tại hiện trường về việc ứng phó với với nước lũ trên sông Cầu lên cao

Thủ tướng chỉ rõ, phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là lực lượng Quân đội, nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết, để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình hình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Nước lũ dâng cao làm ngập nhiều đoạn trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên

Người dân và các lực lượng chức năng xã Đa Phúc đắp thêm bao cát để ứng phó với nước tràn qua đê

Lực lượng công an hỗ trợ người dân tại khu vực bị ngập sâu ở xã Trung Giã di dời tài sản

Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê trong đêm, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở vùng ngập sâu tại Sóc Sơn sơ tán tới nơi an toàn

Xe chở lực lượng quân đội được điều động tới Sóc Sơn để ứng phó với sự cố đê điều và giúp đỡ người dân

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân địa phương, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Đồng thời đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

