Hà Nội: Không khí bầu cử trang trọng, phấn khởi

Sáng nay, 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội đã bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của phóng viên, từ trung tâm thành phố cho đến xã ngoại thành xa xôi, không khí của "Ngày hội non sông" diễn ra rất trang trọng, phấn khởi.

Tại Di tích Lịch sử quốc gia nhà số 48 Hàng Ngang (ở phường Hoàn Kiếm), nơi cách đây hơn 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sáng 15-3, không khí bầu cử trang trọng và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Ông Trần Sinh (sinh năm 1939), cán bộ lão thành Công an TP Hà Nội, chia sẻ: "Đứng ở đây, giữa căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử, tôi như thấy lại hào khí của những ngày mùa thu tháng Tám năm 1945. Là một người lính, tôi hiểu giá trị của độc lập và tự do. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là trách nhiệm, mà là lời hứa của thế hệ chúng tôi với cha anh, với Bác Hồ, rằng sẽ chọn ra những người đủ đức, đủ tài để giữ vững kỷ cương và phát triển đất nước".

Cùng chung niềm tự hào đó, ông Nguyễn Xuân Lai, cựu chiến binh Sư đoàn 307, bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào nhiệm kỳ mới. Từng trải qua những năm tháng chiến tranh, ông Lai tâm niệm: "Chúng tôi mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ thực sự là tiếng nói của nhân dân. Đặc biệt là các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới".

Không chỉ trung tâm TP Hà Nội, không khí "Ngày hội non sông" còn nối dài tới xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô nằm giữa dòng sông Hồng. Ngay từ tờ mờ sáng, gần 5.000 cử tri nơi đây đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, ông Nguyễn Tài Thọ (61 tuổi, thôn Chu Châu) phấn khởi chia sẻ: "Chứng kiến Minh Châu thay da đổi thịt từng ngày, từ một xã đảo khó khăn trở thành điểm sáng về nông thôn mới, tôi thấy rất tự hào. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ quan tâm hơn nữa đến hạ tầng giao thông kết nối xã đảo và các chính sách phát triển kinh tế bền vững, để Minh Châu thực sự xanh - văn minh - hạnh phúc".

Tại Hà Nội có hơn 6 triệu cử tri và 1.451 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính xã, phường. Theo kế hoạch, Hà Nội bầu 32 đại biểu Quốc hội, 124 đại biểu HĐND TP Hà Nội và hơn 3.160 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

