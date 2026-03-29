Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương các sở, ngành hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký Công văn 2407 về việc rà soát, thực hiện nhiệm vụ do Thường trực UBND TPHCM giao trên phần mềm (kỳ 4-2026) đối với các sở, ngành.

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh (trái) và Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được chúc mừng Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng được bầu Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, qua các kỳ báo cáo, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 14,47% lên 30,88%. Cụ thể: 550/1781 nhiệm vụ hoàn thành (30,88%); đang xử lý 1231/1781 nhiệm vụ (69,11%).

Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao: Sở Y tế, Thanh tra TPHCM, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường; một số đơn vị mặc dù có khối lượng nhiệm vụ được giao nhiều nhưng kết quả xử lý tốt như Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao Văn phòng UBND TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để rà soát cập nhật các nhiệm vụ đã có báo cáo nhưng chưa được xác nhận hoàn thành trên phần mềm; mở rộng và bổ sung thêm đơn vị được giao nhiệm vụ để theo dõi, đôn đốc.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại kỳ họp về kinh tế - xã hội TPHCM

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản chỉ đạo của UBND và Chủ tịch UBND TPHCM giao” phù hợp với tình hình hiện nay; tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng, phần mềm để nâng cao hiệu quả quản trị thực thi công việc trên môi trường mạng theo khung cấu trúc chính quyền điện tử theo thẩm quyền.

Định kỳ hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo quy định.

Theo số liệu do Thường trực UBND TPHCM giao các sở ngành trong kỳ báo cáo từ ngày 1-1 đến 19-3.

Cụ thể, Sở Tài chính đã hoàn thành 146/577 nhiệm vụ (tăng 18 nhiệm vụ); còn lại 431 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 145 nhiệm vụ còn trong hạn, 286 nhiệm vụ quá hạn (có 104 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 53/176 nhiệm vụ (tăng 11 nhiệm vụ); còn lại 123 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 50 nhiệm vụ còn trong hạn, 73 nhiệm vụ quá hạn (có 30 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Xây dựng đã hoàn thành 100/347 nhiệm vụ (tăng 16 nhiệm vụ); còn lại 247 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 32 nhiệm vụ còn trong hạn, 215 nhiệm vụ quá hạn (có 59 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã hoàn thành 7/44 nhiệm vụ (giảm 2 nhiệm vụ); còn 37 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 22 nhiệm vụ còn trong hạn; 15 nhiệm vụ quá hạn (có 5 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Nội vụ đã hoàn thành 53/174 nhiệm vụ (tăng 24 nhiệm vụ); còn lại 121 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 54 nhiệm vụ còn trong hạn; có 67 nhiệm vụ quá hạn (có 46 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Công Thương đã hoàn thành 13/38 nhiệm vụ (giữ nguyên); còn lại 25 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 9 nhiệm vụ còn trong hạn, 16 nhiệm vụ quá hạn (có 5 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành 16/62 nhiệm vụ (tăng 4 nhiệm vụ); còn lại 46 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 3 nhiệm vụ còn trong hạn, 43 nhiệm vụ quá hạn (có 10 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Tư pháp đã hoàn thành 9/48 nhiệm vụ (tăng 4 nhiệm vụ); còn lại 39 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 23 nhiệm vụ còn trong hạn, 16 nhiệm vụ quá hạn (có 9 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Thanh tra TPHCM đã hoàn thành 27/72 nhiệm vụ (tăng 8 nhiệm vụ); còn lại 45 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 17 nhiệm vụ còn trong hạn, 28 nhiệm vụ quá hạn (có 13 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 11/42 nhiệm vụ (tăng 2 nhiệm vụ); còn lại 31 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 10 nhiệm vụ còn trong hạn, 21 nhiệm vụ quá hạn (có 8 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Y tế đã hoàn thành 13/32 nhiệm vụ (tăng 8 nhiệm vụ); còn lại 19 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 5 nhiệm vụ còn trong hạn, 14 nhiệm vụ quá hạn (có 13 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành 24/132 nhiệm vụ (tăng 2 nhiệm vụ); còn lại 108 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 11 nhiệm vụ còn trong hạn, 97 nhiệm vụ quá hạn (có 26 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Du lịch đã hoàn thành 5/17 nhiệm vụ (tăng 2 nhiệm vụ); còn lại 12 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 8 nhiệm vụ còn trong hạn, 4 nhiệm vụ quá hạn (có 4 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thành 2/10 nhiệm vụ (tăng 1 nhiệm vụ); còn lại 8 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 4 nhiệm vụ còn trong hạn, 4 nhiệm vụ quá hạn (có 2 nhiệm vụ đã có báo cáo).

Sở An toàn thực phẩm đã hoàn thành 2/10 nhiệm vụ (giữ nguyên); còn lại 8 nhiệm vụ đang xử lý, trong đó có 3 nhiệm vụ còn trong hạn, 5 nhiệm vụ quá hạn (có 1 nhiệm vụ đã có báo cáo).

ĐỖ TRÀ GIANG