TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ngày 24-10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định của UBND TPHCM về công tác cán bộ, cụ thể:

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Khoa, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM.

- Điều động đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM.

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định đến đồng chí Đỗ Hữu Chính

- Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hữu Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên cơ sở Lực lượng TNXP TPHCM chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM.

* Tại buổi lễ cũng công bố các quyết định phê chuẩn của Chủ tịch UBND TPHCM đối với các chức danh:

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng lãnh đạo các xã, phường nhận nhiệm vụ

- Đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, giữ chức Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đồng chí Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đồng chí Trần Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, giữ chức Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đồng chí Hồ Ngọc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cán bộ được tín nhiệm phân công, bổ nhiệm, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ phải nhanh chóng bắt tay vào công việc được phân công, phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm để cùng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, các nhân sự được bổ nhiệm tại Sở An toàn và Lực lượng TNXP, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Đối với các lãnh đạo UBND xã, phường, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là cấp gần dân, trực tiếp làm việc với người dân, công việc rất nhiều và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Do đó, mỗi cán bộ cần nhanh chóng tiếp nhận việc, triển khai ngay các nhiệm vụ.

“Mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể, góp phần cùng TPHCM hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gởi gắm.

Các đại biểu chúc mừng các nhân sự nhận quyết định

Dịp này, UBND TPHCM cũng quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với các đồng chí: Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM; Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trân trọng ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của 2 đồng chí; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; cùng hệ thống chính trị cơ sở tham gia các phong trào, đóng góp ý kiến xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

THU HƯỜNG