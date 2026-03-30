Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn

Trưa 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, Thường trực UBND TPHCM cùng các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn các đại biểu HĐND TPHCM đã tín nhiệm bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giai đoạn thành phố phải bứt phá, tăng tốc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Theo đồng chí, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết HĐND TPHCM khóa XI, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì quyền lợi chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

“Chúng tôi tin với truyền thống tiên phong đi đầu, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TPHCM sẽ vượt qua mọi thách thức để phát triển nhanh và bền vững “vì cả nước và cùng cả nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM và các Ủy viên UBND thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM cam kết tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng. UBND TPHCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

UBND TPHCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

UBND TPHCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

Cùng với đó, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Theo đó, thành phố sẽ quy hoạch tổng thể, mở rộng và khai thác tối ưu không gian phát triển. Trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá; giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, môi trường, nhà ở, trường học, y tế; hoàn thành mục tiêu thành phố không ma túy đến năm 2030 để người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, tập thể UBND TPHCM cam kết hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cam kết, UBND TPHCM luôn cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sâu sắc của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm và ủng hộ mạnh mẽ của HĐND, cử tri và nhân dân thành phố.

* Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM. Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bùi Xuân Cường; Bùi Minh Thạnh; Trần Văn Bảy và Nguyễn Công Vinh. * 17 Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, có các đồng chí (theo thứ tự abc): - Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch; - Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; - Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; - Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; - Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT; - Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; - Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm; - Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; - Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TPHCM; - Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính; - Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; - Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN; - Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT; - Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT; - Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế; - Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương.

