Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao. Do đó, ngay sau kỳ họp, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới cần nhanh chóng vận hành đồng bộ, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng phải tiếp tục cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Thực tiễn đang đặt ra cho thành phố yêu cầu rất rõ, như phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, các không gian phát triển mới gắn với giao thông công cộng, hạ tầng số, logistics và liên kết vùng.

Đồng thời, phát huy tốt hơn các động lực tăng trưởng mới; chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường sống, chỉnh trang đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đây là những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, nhưng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Trong bối cảnh đó, HĐND Thành phố phải tiếp tục khẳng định vai trò, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và là thiết chế giám sát hiệu quả đối với mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, kịp thời, khả thi, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng chính đáng của cử tri. Hoạt động giám sát phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, theo đến cùng việc thực hiện; coi kết quả và tác động thực chất là thước đo.

“Hơn hết, HĐND Thành phố phải đồng hành với UBND Thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ - đồng hành trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng, không buông lỏng giám sát; cùng nhau tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hệ thống hành chính”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sâu sát thực tế, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng quyết định chính sách và hiệu quả giám sát.

Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ảnh hưởng niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, những công việc có thể làm được ngay, không để chậm trễ kéo dài.

Đối với từng ĐB HĐND phải luôn khắc ghi, thực hiện tốt những điều đã cam kết với cử tri, trong đó phải sâu sát với cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân và lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, phải thật sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, giữa yêu cầu của thực tiễn với quyết sách của thành phố, góp phần để mọi chủ trương, nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho nhân dân.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, kết quả của kỳ họp là bước khởi đầu quan trọng của cả nhiệm kỳ 2026-2031. Chặng đường phía trước có nhiều thời cơ, vận hội mới; cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, TPHCM sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Trung ương, của cử tri và nhân dân thành phố.

