Chủ tịch UBND TPHCM: Tháo dỡ triệt để các công trình vi phạm xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn phường Phước Thắng đang được tiếp tục tháo dỡ. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Tam Thắng và phường Phước Thắng tháo dỡ triệt để các công trình vi phạm đã xử lý, không để đối tượng vi phạm tái thực hiện hành vi vi phạm; ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

Hai địa phương phải khẩn trương, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa lập hồ sơ xử lý theo quy định; xem xét hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc buông lỏng quản lý địa bàn để xảy ra các công trình vi phạm.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, tạo thành điểm nóng vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, hai địa phương thành lập tổ công tác để tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

THANH HIỀN